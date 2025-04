Verfolgungsjagd bis Zschepkau Kontrolle in Bitterfeld - Mann verliert bei Flucht Führerschein und versteckt sich unter Heuballen

Ein Autofahrer wollte sich am Donnerstag einer Kontrolle entziehen. Die Polizei sucht ihn per Hubschrauber und mit einem Fährtenhund. Und konnte ihn am Ende bei Zschepkau schnappen.