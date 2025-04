Landrat Andy Grabner will im Mai eine Entscheidung des Kreistages zum Haushalt.

Köthen/MZ. - Was zu erwarten war, ist eingetreten: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist möglicherweise zum letzten Mal mit einem blauen Auge davongekommen, was seinen Haushalt für das Jahr 2025 betrifft. Das Landesverwaltungsamt hat die Haushaltssatzung des Landkreises im Wesentlichen akzeptiert. Wie aus einer Mitteilung der Kommunalaufsicht hervorgeht, umfasst die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2025 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro.