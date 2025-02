„Hexenwerk“ in Harzgerode: Zwei Ergotherapeutinnen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit

Harzgerode/MZ. - Die erste Patientin ist gerade raus, da steht schon der Lieferant in der Tür. Er bringt eine Liege fürs Behandlungszimmer. Noch ist nicht alles an seinem Platz in der neuen Ergotherapiepraxis „Hexenwerk“ im Harzgeröder Gewerbegebiet Augustenhöhe. Auch der Tresen fehlt noch – ein Werktisch muss erst mal herhalten. „Aber es ist alles so hergerichtet, dass wir arbeiten können“, sagt Manuela Knippertz. Zusammen mit Grit Müller hat sie jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Anfang der Woche haben die beiden ihre Praxis eröffnet.