Heteborn: Nach schwerem Unfall bei Hedersleben - Freundin bedankt sich für Hilfsbereitschaft.

Bei einem Unfall auf der L66 zwischen Hedersleben und Heteborn hat eine dreifache Mutter und eines ihrer drei Kinder schwerste Verletzungen erlitten. Wie es der Familie aus der Verbandsgemeinde Vorharz jetzt geht und was mit dem Geld aus der Spendenaktion werden soll.

Nach dem schweren Unfall auf der L 66 in Fahrtrichtung Hedersleben im August markiert die Polizei die Spuren der beteiligten Fahrzeuge.

Hedersleben/MZ - Etwas über drei Monate ist es her, als bei einem Unfall am 15. August auf der L66 zwischen Heteborn und Hedersleben eine Mutter und eines ihrer drei kleinen Kinder schwer verletzt worden sind. Nach Arbeit und Kindergarten wollte die 39-Jährige aus Heteborn damals nur nach Hause fahren. Es gab ein Gewitter und die Fahrbahn war regennass, als ein unbeladener Laster, der zwischen Heteborn und Hedersleben unterwegs war, in einer abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Kleintransporter der Mutter kollidierte.