Der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn lädt zum Herbstcrosslauf im Kurpark des Thalenser Ortsteils ein. Interessierte können sich noch anmelden, und Zuschauer sind gern gesehen.

Herbstcrosslauf im Kurpark: Was in Friedrichsbrunn angeboten wird

Kinder bei einem Crosslauf. In Friedrichsbrunn starten unter anderem auch Langstreckenläufer und Nordic-Walking-Fans.

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Zu einem sportlichen Herbsttag lädt der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn ein: Am Sonntag, 28. September, findet die zwölfte Auflage des Herbstcrosslaufs im Kurpark von Friedrichsbrunn statt. „Das Event verspricht wieder ein spannendes und sportliches Erlebnis für Läufer und Zuschauer gleichermaßen“, teilen die Organisatoren mit.