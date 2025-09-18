weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Sport im Harz: Herbstcrosslauf im Kurpark: Was in Friedrichsbrunn angeboten wird

EIL:
Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben
Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben

Sport im Harz Herbstcrosslauf im Kurpark: Was in Friedrichsbrunn angeboten wird

Der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn lädt zum Herbstcrosslauf im Kurpark des Thalenser Ortsteils ein. Interessierte können sich noch anmelden, und Zuschauer sind gern gesehen.

18.09.2025, 14:00
Kinder bei einem Crosslauf. In Friedrichsbrunn starten unter anderem auch Langstreckenläufer und Nordic-Walking-Fans.
Kinder bei einem Crosslauf. In Friedrichsbrunn starten unter anderem auch Langstreckenläufer und Nordic-Walking-Fans. Symbolfoto: Schenk

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Zu einem sportlichen Herbsttag lädt der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn ein: Am Sonntag, 28. September, findet die zwölfte Auflage des Herbstcrosslaufs im Kurpark von Friedrichsbrunn statt. „Das Event verspricht wieder ein spannendes und sportliches Erlebnis für Läufer und Zuschauer gleichermaßen“, teilen die Organisatoren mit.