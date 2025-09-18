EIL:
Sport im Harz Herbstcrosslauf im Kurpark: Was in Friedrichsbrunn angeboten wird
Der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn lädt zum Herbstcrosslauf im Kurpark des Thalenser Ortsteils ein. Interessierte können sich noch anmelden, und Zuschauer sind gern gesehen.
Friedrichsbrunn/MZ/son. - Zu einem sportlichen Herbsttag lädt der WSV Grün-Weiß Friedrichsbrunn ein: Am Sonntag, 28. September, findet die zwölfte Auflage des Herbstcrosslaufs im Kurpark von Friedrichsbrunn statt. „Das Event verspricht wieder ein spannendes und sportliches Erlebnis für Läufer und Zuschauer gleichermaßen“, teilen die Organisatoren mit.