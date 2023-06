Westerhausen/MZ - Kommenden Mittwoch ist der „längste Tag“ des Jahres: Zur Sommersonnenwende am 21. Juni ist die maximale Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und -untergang erreicht. Zahlreiche Bräuche etwa in Skandinavien ranken sich um die Mittsommernacht, sie gehen auf vorchristliche Zeit zurück.

Damals wurde vermutlich auch in Westerhausen jedes Jahr ein großes Fest gefeiert, die Menschen kamen auf dem „Heiligen Land“ – einer kleinen Feldflur hinter den heutigen Häusern – zusammen. Das ist eine Schlussfolgerung des Westerhäuser Heimatforschers Werner Körner.

„Von hier aus hatten sie eine sehr gute Sicht zum Königstein und konnten genau beobachten, wenn die Sonne an welcher Stelle der Felsenkette aufgeht“ – am 21. Juni in einer großen, wohl menschengemachten Kerbe. Der Königstein bei Westerhausen ist vielen wegen seiner markanten Form als „Kamelfelsen“ bekannt.

Die Sonne geht in der großen Kerbe des Königsteins am Tag der Sommersonnenwende auf. Der Kopf des „Kamelfelsens“ ist links. (Foto: Körner)

Der gesamte Felsrücken ist von Querrissen durchzogen, fünf von ihnen zeigen bei 48 Grad auf dem Kompass in Richtung Nordosten – „bei genau der Schräglage geht zur Sommersonnenwende die Sonne auf“, informiert Körner bei einem Rundgang um die Felsformation.

In seinem Rucksack hat er eine selbstgebaute Scheibe dabei. Auf ihr sind ein Kompass angebracht sowie unter anderem die Sonnenwenden und die Tagundnachtgleiche auf Achsen markiert. Mit dem Hilfsmittel ist er oft unterwegs, um ohne großen Aufwand zum Beispiel Sichtachsen durch Felsen zu messen.

Sonnenbeobachtungen können an vielen Felsformationen im Harz gemacht werden. Unter anderem am Bärenstein bei Heimburg, am Regenstein bei Blankenburg und an den Gegensteinen bei Ballenstedt. „Der wichtigste Berg in der Region ist der Hoppelberg, da ist richtig was los“, berichtet der Heimatforscher, es gebe unter anderem ebenfalls Felsritzungen. Hoppelberg, Regenstein und Königstein bildeten zudem „ein gleichmäßiges Dreieck und sind über den Sonnenlauf miteinander verknüpft“.

Über die „Heiligen Bezirke“ hat Werner Körner Hefte verfasst und drucken lassen. Zwölf Stück sind zusammengekommen. Dementsprechend scheint es in früherer Zeit an zig Orten Möglichkeiten gegeben zu haben, um Sonnenauf- und -untergänge zu verfolgen – nicht nur auf der Rosstrappe in Thale. Dort hat sich, nahe des „Hufabdrucks“, offenbar eine Art „Himmelsscheibe“ an einem Granitfelsen befunden, haben Hobby-Forscher herausgefunden. Der dortige Kreis ist allerdings vermutlich mutwillig beschädigt worden.

Beobachtungen im Harz: In diese Kerbe passt die Sonne zur Wintersonnenwende im Dezember. (Foto: Körner)

Wofür brauchten unsere Vorfahren überhaupt die Daten, die sie mithilfe von Rissen oder angepeilten Bergspitzen ermittelten? Manche gehen davon aus, dass so zum Beispiel der Zeitpunkt zur Aussaat bestimmt wurde. Körner ist da jedoch skeptisch: Den Termin der Aussaat könne jeder in der Natur selber erkennen.

Er vermutet, dass sich die Menschen zu den entsprechenden Zeiten an bestimmten Orten getroffen haben, denn kultische Feste waren sehr wichtig für den Zusammenhalt der Stämme, um dabei Geschichten und auch ihre Gene auszutauschen. Im Falle des Königsteins in Westerhausen erinnert er an dessen plattdeutschen Namen „Kehnstein“, was Verkündungsstein oder -ort bedeute.

Vielleicht hatten die heidnischen Druiden der Menge Wichtiges bekanntzugeben. Sie könnten es gewesen sein, die oben auf dem Königstein gelegen und Sterne beobachtet haben. Körner hat dort jedenfalls eine Liegefläche ausgemacht. Unter anderem gebe es auch zwei Schalensitze im Fels: Wer dort sitzt, könne sehen, „wo sich die Sonne zur Tagundnachtgleiche schlafen legt“. Genau dort war er schon als Kind mit anderen Jungen auf den Königstein geklettert – „und wir haben Weitpinkeln gemacht“, sagt der 76-Jährige mit einem Schmunzeln.

Aus dieser Perspektive wirkt der Königstein wie ein Kamel: Wir blicken von hinten über einen Höcker zum Kopf. (Foto: Sonnemann)

Auf dem Kopf des „Kamels“ befänden sich übrigens einige Opferschalen, ähnlich wie der Thalenser „Hufabdruck“ wohl auch eine ist. Körner vermutet, dass sie mit dem Steinkistengrab – das beim Bau der Autobahn 36 gefunden wurde und auf eine etwa 5.000 Jahre alte Siedlung hinweist – zusammenhängen.

Viele Beobachtungen und Erklärungen hat der Heimatforscher online auf https://kult-ur-ort-harz.jimdo.com zusammengestellt.

Die Zeugnisse unserer Vorfahren haben es Körner angetan. Seit etwa 15 Jahren beschäftigt er sich mit alten Feldflurnamen, Mundarten oder eben menschengemachten Markierungen an Felsen. Übrigens gebe es an fast allen dieser Kulturorte Quadrate mit Zusatzzeichen. Vielleicht ein Geheimcode der Druiden?