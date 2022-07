Hederslebens Bürgermeister wirft hin

Hedersleben/MZ - Nachdem er erst Ende Mai das Abwahlverfahren gegen sich überstanden hat, wirft Bürgermeister Michael Schmidt aus Hedersleben nun das Handtuch. „Ich habe zum 1. Juli um meine Entlassung als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Hedersleben gebeten“, bestätigt Schmidt auf Nachfrage der MZ. Als Grund gab er an, die „Pflichten gegenüber seinem Dienstherrn verletzt“ zu haben. Er habe den Gemeinderat über eine Entscheidung nicht informiert, und deshalb sei es zu erheblichen Verzögerungen bei den Bauarbeiten am Sportplatz der Gemeinde gekommen. „Verzögerungen gab es sowieso, aber durch meinen Fehler haben wir noch mehr Zeit verloren, in der wir schon hätten reagieren können“, so Schmidt. Aber nicht nur das: Das Projekt Sportplatz wird auch um 50.000 Euro teurer. Als vergangene Woche die Abnahme des ersten Bauabschnitts für den Sportplatz anstand, zog Schmidt daraus seine Konsequenzen.

