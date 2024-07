Alte Häuser im Harz Haus-Rettung in Ballenstedt: Stadt will abrissreife Ruine sanieren

Das Haus am Badstuben 4 in Ballenstedt ist in einem so schlechten Zustand, dass schon über seinen Abriss nachgedacht wurde. Doch die Stadt hat das Gebäude gekauft und will es aufwändig sanieren - der Grund ist denkbar einfach.