Harzer Weingut Westerhausen: Weißburgunder zieht um

Nach der Gärung wird ein erster Abstich gemacht. Was das bedeutet und welche Bilanz Winzer Matthias Kirmann für das Weinjahr 2022 zieht.

Westerhausen/MZ - Leises Gluckern erfüllt den Raum der Kellerei, in dem die großen Edelstahltanks stehen. Hörbares Zeichen dafür, dass der Gärprozess bei einigen Weinen noch läuft – und noch laufen muss. „Der Traminer hat noch 32 Gramm Restzucker“, sagt Winzer Matthias Kirmann, 15 bis 16 sollten es am Ende sein. Der Weißburgunder ist dagegen schon weiter: Er ist durchgegoren. Heißt, der Restzuckergehalt passt, „und er hat schon den biologischen Säureabbau gemacht.“ Wein enthält neben Wein- auch Apfelsäure, erklärt Matthias Kirmann. Und die wird mit Hilfe von Milchsäurebakterien zu Milchsäure umgegoren. „So bekommt man schöne weiche, buttrige Weine hin.“ Zeit für den ersten Abstich in diesem Jahr im Harzer Weingut von Matthias Kirmann.