Flächen des Harzer Weinguts von Matthias Kirmann bei Westerhausen bieten derzeit in der Nacht einen nicht alltäglichen Anblick. Was es mit den Feuern auf sich hat.

Einen nicht alltäglichen Anblick hat der Weinberg am Lästerberg bei Westerhausen in der Nacht zum Dienstag geboten: Die Wärme der brennenden Frostschutzkerzen soll helfen, die empfindlichen Triebe zu schützen.

Westerhausen/MZ. - Eimer für Eimer trägt Matthias Kirmann zwischen die Reihen der Reben am Lästerberg. Der Weinberg bei Westerhausen bietet in der Nacht zum Dienstag (23. April) einen nicht alltäglichen Anblick: Flammen über Flammen lodern am Hang - aus solchen Eimern. Es sind „Frostschutzkerzen“, deren Wärme in der eiskalten Nacht helfen soll, die empfindlichen Triebe der Reben zu schützen. Weil das Paraffin in einigen der Eimer verbraucht ist, die Flammen erloschen sind, sorgt Winzer Kirmann nun für Ersatz.

Durch das zwischenzeitlich sommerliche Wetter hat der Wein auf den drei Weinbergen seines Harzer Weinguts „einen Entwicklungsstand, wie man ihn um den 15. Mai hätte, wenn die Eisheiligen so gut wie vorbei sind“. Aber jetzt ist es wieder kalt, war bereits in der Nacht zum Montag (22. April) die Temperatur auf minus ein Grad gesunken.

„Da gab es schon leichte Frostschäden“, sagt der Winzer. „Die Triebe sehen ein bisschen aus wie vertrocknet.“ Das würde sich wieder auswachsen. „Aber wenn es noch zwei Grad weniger werden, dann muss man wirklich etwas machen.“ So sei das Grün zwischen den Rebenreihen kurz gemulcht worden, so dass die Wärme aus dem Boden besser nach oben komme. „Aber damit kann man keine Wunder vollbringen.“ Die vollbringen auch die Frostschutzeimer nicht.

Matthias Kirmann zündet eine neue Fostschutzkerze auf dem Weingut in Westerhausen an. Foto: Petra Korn

„Aber mit 100 Eimern auf einem Hektar ist es möglich, die Temperatur um ein Grad zu erhöhen“, sagt Matthias Kirmann und erklärt mit Blick auf den Lästerberg: „Wenn wir in jeder vierten Reihe im Abstand von fünf Metern Kerzen haben, können wir damit Temperaturen bis minus zwei Grad abwehren.“ Weil noch ein Grad weniger prognostiziert war, wurden in jeder zweiten Reihe zusätzlich Eimer aufgestellt. Mit Kerzen bestückt wurde auch der Weinberg am Königstein, der Weinberg am Bornholzweg hingegen nicht.

„Man muss gucken, was man hat“, sagt der Winzer. Frostschutzeimer müssten eingelagert werden; wenn sie, wie jetzt benötigt würden, seien sie so schnell nicht zu bekommen. Und sie kosten - ein Eimer um die 17 Euro. Weil am Königstein Dornfelder wachse, der für den Roséwein gebraucht werde, Riesling und Müller-Thurgau – „den brauchen wir momentan am meisten“ –, am Bornholzweg dagegen hauptsächlich der aus dem Vorjahr noch genügend vorhandene Weißburgunder, wurden die 400 zur Verfügung stehenden Kerzen neben dem Lästerberg am Königstein eingesetzt.

Geplant war, in der Nacht zum Dienstag gegen 23.30 Uhr mit dem Anzünden zu beginnen. Am Montagabend aber war Matthias Kirmann gegen 22 Uhr noch einmal zum Lästerberg gefahren. „Da waren es hier schon null Grad“, begann das Wasser, das der Winzer immer zur Kontrolle auf Deckel der Eimer gibt, bereits zu gefrieren. „Ich habe mit dem Anzünden begonnen und meine Familie und meine Mitarbeiterin angerufen, die geholfen haben, erst hier und dann auf dem Königstein alle Kerzen anzuzünden.“ Die ganze Nacht hielten Matthias Kirmann und sein Sohn die Kerzen auf den Weinbergen unter Aufsicht.

Ob es beim Wein Frostschäden gibt, wird sich in den nächsten ein bis zwei Tagen zeigen. Solche Schäden, sagt der Winzer, tun immer weh. Aber es habe im vergangenen Jahr mengenmäßig einen sehr guten Ertrag gegeben, so dass sich etwas Ausfall leichter verschmerzen ließe.