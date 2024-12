Nach Sprengung im Februar: Harzer Volksbank stellt Geldautomaten-Pavillon auf Rathausplatz in Thale auf. Warum sich die Kunden so lange gedulden mussten und ob die Filiale eine Zukunft hat.

Thale/MZ. - „Zum Glück haben wir wieder einen Automaten“, sagt eine Fußgängerin, die am runden Volksbank-Pavillon auf dem Rathausplatz in Thale vorbeigeht. Alle zwei, drei Minuten schaut sich jemand das neue blaue Bauwerk an, das an eine dickere Litfaßsäule erinnert und in dem ein Geldautomat eingebaut ist.