Einkaufen im Harz Handtaschen für Männer und mehr: Wie in einer Werkstatt in Gernrode Außergewöhnliches entsteht

„Kanisterpräsident“ Lars Kollmann stellt in seiner Werkstatt in Gernrode im Harz Außergewöhnliches her – Accessoires für Männer zum Mitnehmen oder Besonderes zum Aufstellen im heimischen Partykeller.