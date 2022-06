Halle für Neinstedt kommt

Neinstedt/Thale/MZ - Wo in Neinstedt noch große und kleine Torjäger auf dem Grün unterwegs sind, könnte bald eine neue Sporthalle stehen. Der Stadtrat von Thale hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für den Neubau für die Freie Ganztagsschule in der Kramerringstraße ausgesprochen. „Es ist ein Grundsatzbeschluss“, sagte Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Nämlich darüber, dass sich alle Beteiligten - die Stadt Thale, der AHA-Verein und der SV Germania Neinstedt - auf eine Lösung in der Turnhallenfrage verständigt haben. Jetzt können konkrete Planungen beginnen und die baurechtlichen Voraussetzungen für den Neubau geschaffen werden.

