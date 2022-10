Haft für Automatensprenger: Gericht verkündet Urteil gegen Quedlinburger und Thalenser

Die beiden 38 und 29 Jahre alten Männer standen nach Explosionen in Wasserleben und Rieder vor dem Landgericht. Was die Strafkammer entschieden hat.

Magdeburg/Landkreis Harz/MZ - Es tue ihnen leid, sagen die beiden Männer am Montag vor dem Landgericht in Magdeburg. Der 38-Jährige aus Quedlinburg und der 29-Jährige aus Thale müssen sich seit Ende September wegen der Sprengung von Geldautomaten verantworten. Sie hätten „Scheiße gebaut“, so der 29-Jährige. „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat“, sagt der 38-Jährige. Das Landgericht Magdeburg hat die beiden Männer aus dem Landkreis Harz am gestrigen Montag wegen Diebstahls und der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen zu Freiheitsstrafen von je fünf Jahren verurteilt.