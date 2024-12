Harzgerode/MZ. - Während in anderen Kommunen, beispielsweise in der Stadt Falkenstein, die alten Grundsteuerhebesätze vorerst weiter Bestand haben, will die Stadt Harzgrode zunächst auf die Fälligkeit verzichten – so lange, bis neue Hebesätze beschlossen werden können und klar ist, wer was zahlen muss.

