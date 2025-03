Die Jugendfeuerwehr der Stadt Falkenstein/Harz trainiert am Wochenende ihren Nachwuchs mit mehreren Einsätzen. Der große Aufwand hat einen ernsten Grund.

Großer Feuerwehreinsatz in Falkenstein: So realistisch wird trainiert

Die Drehleiter der Falkensteiner Feuerwehr - hier bei einer Übung im Sommer 2022 - kommt beim Berufsfeuerwehrtag am Freitag auch zum Einsaz.

Meisdorf/MZ. - Die Falkensteiner Feuerwehr trainiert am Freitag und Samstag, 28. und 29. März, ihren Nachwuchs in Meisdorf und im Selketal, und das so praxisnah wie möglich: Beim Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr werden die Kinder und Jugendlichen mehrere kleine, nachgestellte Einsätze mehr oder weniger selbstständig absolvieren.