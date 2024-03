Zwei Tage lang ist in der Quedlinburger Nikolaikirche für die TV-Übertragung aufgebaut, geprobt und generalgeprobt worden. Welches die nächsten Termine sind.

Sender dreht in Nikolaikirche

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Der Start erfolgt fast wie bei einer Vorabend-Show: Pfarrerin Franziska Junge wendet sich eine halbe Stunde vor Sendebeginn an die Besucher der voll besetzten Kirche zum „Warm-up“. Um es in Show-Sprache zu sagen: Das Publikum muss in Stimmung gebracht werden. Natürlich nicht zum Klatschen und Jubeln, aber zum Beispiel zum freudigen Mitsingen. Und – ganz wichtig – der Hinweis auf ausgeschaltete Smartphones. Damit kein Klingelton die Übertragung stört.