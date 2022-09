Gesprengte Geldautomaten: Zwei Männer aus dem Harz vor Gericht

Magdeburg/Quedlinburg/MZ - Ein 29-Jähriger aus Thale und ein 38-Jähriger aus Quedlinburg müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Laut Anklage sollen sie im Dezember vergangenen Jahres zunächst in Langenbogen, einem Ortsteil von Teutschenthal, versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen, was aber misslang. Binnen einer Woche sollen sie dann zwei Geldautomaten im Harz gesprengt haben: am 7. Dezember in Wasserleben und dann am 14. Dezember in Rieder.

