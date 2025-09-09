weather regenschauer
  4. Arbeiten im Harz: Geflüchteter möchte Ausbildung in Quedlinburg machen – warum sein Traum platzen könnte

Ahmet Polat könnte eine Ausbildung im Einzelhandel in Quedlinburg anfangen – doch weiterhin droht ihm die Abschiebung. Worum sich der junge Kurde aus der Türkei nun bemüht.

09.09.2025, 06:15
In einem Quedlinburger Supermarkt könnte Ahmet Polat eine Ausbildung anfangen.
Quedlinburg/Magdeburg/MZ/son. - Ein potenzieller neuer Arbeitnehmer für Quedlinburg durfte seine Lehre nicht am 1. September antreten: Der aus der Türkei nach Deutschland geflüchtete Kurde Ahmet Polat (20) hat die Möglichkeit, eine Ausbildung im Einzelhandel in einem Quedlinburger Supermarkt zu machen ­– sofern eine Duldung vorliegt, dass er zumindest während der zwei Jahre im Land bleiben darf. Die Ausbildungsduldung hat die zuständige Ausländerbehörde in Magdeburg aber nicht ausgestellt.