Nach dem Einbruch und dem Vandalismus in dem Café und Restaurant in Quedlinburg vor einer Woche ist das Aufräumen beendet. Wie aufwendig das gewesen ist.

Nach Einbruch und Vandalismus: „Schiller’s“ in Quedlinburg öffnet wieder

Quedlinburg/MZ. - Am Montag, 4. März, ist Carsten Kriseleit unterwegs gewesen, um neue Ware einzukaufen. Am Dienstag, 5. März, wird er sein Tagescafé und Restaurant „Schiller’s“ in Quedlinburg, das nach einem Einbruch und Vandalismus geschlossen bleiben musste, wieder öffnen. Ab 9 Uhr wird es ein Frühstücksangebot geben, später dann Mittagstisch. „Sicher wird nicht gleich alles wieder verfügbar sein, aber ein Großteil ist da“, sagt der Gastronom.