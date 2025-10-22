Der Weg von der Selketal-Touristinfo über die Straße hinüber zum Gartenhaus soll durch eine Fußgängerampel sicherer werden. Doch schnell umsetzen lässt sich das Vorhaben nicht.

Im Bereich der Selketal-Touristinformation soll eine Fußgängerampel installiert werden.

Falkenstein/Harz/MZ. - Der Weg vom Parkplatz der Selketal-Touristinformation hinüber zum Gartenhaus soll künftig sicherer werden: durch eine Fußgängerampel. Das Aufstellen ist seitens der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Harz angeordnet, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Über den Zeitpunkt entscheide die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) als Baulastträger der L 230. Die vielbefahrene Landesstraße ist ein Zubringer ins Selketal, am Rande des Parkplatzes befindet sich zudem ein Spielplatz. Das Gartenhaus ist für viele Wanderer auch der Startpunkt zum Weg auf die Burg Falkenstein.