Auf dem Galgenberg in Quedlinburg im Harz hat sich im Mittelalter eine Richtstätte befunden. Was hier bei weiteren Ausgrabungen des Landesamtes entdeckt worden ist.

Bei Grabungen auf dem Galgenberg in Quedlinburg wurde ein besonderes Skelett gefunden. „Wiedergängergrab“: Die Bestattung eines Mannes mit Steinen auf der Brust.

Quedlinburg/MZ. - Der Mann in dem Grab liegt auf dem Rücken, auf seiner Brust liegen große Steine. Wohl ein so genanntes Wiedergängergrab - und nicht der erste Fund, der auf dem Galgenberg in Quedlinburg gemacht wurde.