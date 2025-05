Der Förderverein St. Wiperti hält das gleichnamige Gotteshaus in Quedlinburg für Besucher geöffnet und lädt zu kulturellen Veranstaltungen ein. Jetzt gibt es das erste Konzert in diesem Jahr.

Klara vom Querenberg gastiert in der Kirche St. Wiperti in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Mit der Eröffnung der Ausstellung der Gruppe „malwerk“, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerisch tätig sind, ist der Förderverein St. Wiperti Quedlinburg in die diesjährige Saison kultureller Veranstaltungen in der Wipertikirche gestartet. Jetzt folgt ein erstes Konzert.

Mit „In lichter Farbe steht der Wald… - Harfenzauber und Gesang zur Frühlingszeit“ gastiert am Samstag, 24. Mai, Klara vom Querenberg in der Basilika. Sie lässt in ihrem Konzert mit dem Klang verschiedener Instrumente, ihrem Gesang und den Lesungen das Erblühen in der Natur und den Herzen der Menschen spürbar werden. Für Sabine Lindner, die als „Klara vom Querenberg“ musiziert, etwa Harfe, Kantele - eine griffbrettlose Kastenzither - und Flöte spielt, ist Musik eine Brücke über die Jahrhunderte. So erklingen neben beispielsweise irischen Liedern zur Harfe, die von uralten keltischen Bräuchen in der Zeit des Maifestes erzählen, auch Lieder aus der Gegenwart, unter anderem Stücke aus ihrer eigenen Feder. Die Musikstücke werden umrahmt von Gedanken zu ihrer Entstehung und Geschichten aus mehreren Jahrhunderten.

„Sabine Lindner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Aufführungspraxis der frühen Musik in Konzerten, Vorträgen und Workshops. Sie studierte Musik des Mittelalters und Gregorianik an der Folkwang- Universität der Künste in Essen. Eigene Lieder und Improvisationen auf der Harfe sind ihr genauso wichtig wie die Bewahrung des Liedgutes früher Jahrhunderte“, teilt der Förderverein St. Wiperti mit.

Die Künstlerin aus Erfurt gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland und mehreren Ländern Europas. Das Konzert in der Kirche St. Wiperti in Quedlinburg beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.