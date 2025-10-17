Älter als die Harzer Wandernadel: Ein Friedrichsbrunner legt 1993 sechs Rundwanderwege mit Stempelstationen an. Das dazugehörige Stempelheft ist neu aufgelegt worden – mit aktualisierten Routen, QR-Codes und liebevoll überarbeiteten Texten verbindet es nostalgisches Wandererlebnis mit moderner Orientierung.

Auf den Rundwanderwegen bei Friedrichsbrunn gibt es viel zu entdecken.

Friedrichsbrunn/MZ. - Die Harzer Wandernadel feiert 2026 ihr 20-jähriges Bestehen. Als das harzweite System zur Auszeichnung von aktiven Wanderern, die Stempelabdrücke an bestimmten Punkten sammeln können, ins Leben gerufen wurde, gab es diese Möglichkeit rund um Friedrichsbrunn schon längst: Ein bekannter Einwohner hatte sechs Rundwanderwege ausgearbeitet und mit Stempeln versehen. Darum wirbt das in diesem Jahr neu aufgelegte Friedrichsbrunner Stempelheft mit „Das Original Stempel-Sammeln im Harz!“.