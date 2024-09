Freizeit im Harz Baustelle am Sportplatz in Bad Suderode: Das müssen Sportler dazu wissen

Im Auftrag der Stadt Quedlinburg werden die Sanitäranlagen am Sportplatz am Felsenkeller in Bad Suderode erneuert. Was dabei geplant ist und wie Blau-Weiß im Spielbetrieb bleibt.