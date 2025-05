Am 1. Juni beginnt im Freibad Albertine in Harzgerode die Badesaison. Wer zur Eröffnung umsonst ins Bad kommt und welche Verstaltungen im Sommer geplant sind.

Harzgerode/MZ. - Am Wetter lag’s. Im Freibad Albertine im Neudorfer Weg ist seit geraumer Zeit alles vorbereitet für die Badegäste. Schon Anfang des Monats verkündete Schwimmmeister Heiko Engler, dass es – theoretisch – losgehen könne. Inzwischen ist klar: Die Freibadsaison wird am Sonntag, 1. Juni, eingeläutet.

Ab 11 Uhr ist das Bad für alle Badebegeisterten wieder geöffnet. Und wie schon seit Jahren Tradition ist, gibt es ein Goodie für die ersten Badegäste der Saison: Alle, die bis 14 Uhr den Weg ins Freibad finden, haben nach Angaben der Stadt, die das Bad betreibt, freien Eintritt.

Das würde auch für die Teilnehmer des am selben Tag stattfindenden 44. Harzgeröder Klippenlaufs gelten, so sie sich denn nach der Siegerehrung, die ab 12 Uhr angesetzt ist, alsbald auf den Weg machen. Aber selbst wenn sie erst nach 14 Uhr ankommen, müssen sie keinen vollen Eintritt bezahlen. Unter Vorlage der Startnummer bekommen sie eine Ermäßigung.

Ansonsten gelten folgende Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) zahlen 3,50, Erwachsene 6 Euro und Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) 15 Euro. Ab 16 Uhr ist Happy Hour, dann kommen Badegäste für 3,50 Euro beziehungsweise 2,50 Euro ins Bad. Darüber hinaus gibt es Zehner- und Saisonkarten. Sonnenliegen können für 5 Euro pro Tag gemietet werden.

Zwei Veranstaltungen gibt es in diesem Sommer im Freibad: Das ist die Rutschenmeisterschaft, die in diesem Jahr schon am 6. Juli stattfindet und damit ans Sommermärchen gekoppelt ist. Und am 23. August feiert der Wintersportverein Harzgerode sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Familienfest im Bad.

Das Freibad hat täglich von 11 bis 19 Uhr und während der Schulferien in Sachsen-Anhalt täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Witterungsbedingt können die Öffnungszeiten verlängert oder verkürzt werden.