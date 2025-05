Ehrenamt im Harz Freibad vorm Saisonstart: Verein verschönert Anlage in Westerhausen

Bevor das Freibad in Thales Ortsteil Westerhausen in die Saison startet, kümmern sich Mitglieder des Vereins „WIR für Westerhausen“ um die Anlage. Was sie dort und an anderen Stellen im Ort machen.