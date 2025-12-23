Auf den Ruhestand zugehend, hat Kathrin Hüffner, die seit 30 Jahren in ihrer Frauenarzt-Praxis in Quedlinburg Patienten betreut, nach einer Lösung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung gesucht. Die gibt es jetzt.

Betreuen künftig die Patienten gemeinsam: die beiden Fachärztinnen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Kathrin Hüffner (r.) und Dr. Juliane Büscher.

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als 30 Jahren betreut Kathrin Hüffner, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Patientinnen in ihrer eigenen Praxis in Quedlinburg. Langsam auf den Ruhestand zugehend, habe sie sich bereits seit einigen Jahren Gedanken gemacht, „wie es mit der ärztlichen Versorgung am Standort weitergeht“, sagt sie, „der Ärztemangel ist ein Problem.“ Doch jetzt gibt es - entstanden aus einem „außerordentlich glücklichen Zufall“ - eine Lösung.