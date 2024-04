Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/Quedlinburg/MZ. - Und dann sehe ich die E-Mail, von einem Menschen am anderen Ende der Welt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Von da an war Aufhören gar keine Option mehr“, erinnert sich Bianca Müller an diesen einen Abend vor zwei Jahren. Den ganzen Tag hatte sie vor dem Rechner gesessen, Listen mit Tausenden von Namen durchforstet, um mehr über ihren Opi Alfred rauszufinden. Der war im Zweiten Weltkrieg in britische Kriegsgefangenschaft geraten, kam in ein Lager in Kanada. Um ihren Augen eine Pause zu gönnen, googelte sie ein bisschen hin und her und stieß dabei auf den Blog eines kanadischen Historikers. Seine Beiträge gefielen ihr; das wollte sie ihn wissen lassen. Also schrieb sie ihm, erwähnte am Rande ihren Opa. Nur Stunden später erhielt sie Antwort. Aber was für eine. „Ich habe zig Seiten zu Opi Alfred bekommen“, erzählt Müller. Sie erfuhr, wann er in Kanada angekommen ist und mit welchem Schiff, wann er wieder fort ist, dass er außerhalb des Lagers für Farmarbeiten eingesetzt war. Und sie sah seine Lohnlisten. „Das war so ein großer Meilenstein“, sagt sie, „da habe ich gerade einen knappen Monat geforscht.“