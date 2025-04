Schon als Kind hat Eberhard Mertens mit dem Fotografieren begonnen, dann über Jahrzehnte als Fotograf gearbeitet. Jetzt schließt er sein Atelier in Quedlinburg. Was er über seine Arbeit berichtet.

Quedlinburg/MZ. - Eine Kamera in der Hand, das zu Fotografierende genau im Blick, für dieses die beste Position, das beste Licht suchend, ehe der Auslöser klickt – so kennen Generationen in Quedlinburg und Umgebung Eberhard Mertens. Zum Monatsende schließt der Fotografenmeister sein Atelier in der Heiligegeiststraße in Quedlinburg. „Leicht fällt es mir nicht“, sagt er, „aber im Mai werde ich 84, und wer steht mit 84 noch im Laden?“