Folge für „Polizeiruf 110“ wurde zum Teil in Westerhausen gedreht

Westerhausen/MZ - Antik ist das Schild am Antikladen „Oll is Toll“ in Westerhausen nun wirklich nicht. Es ist farblich gestaltet wie ein Polizeiauto: Auf blauem Grund sind neongelbe Streifen und reflektierende weiße Buchstaben. Diese verkünden, dass hier ein Drehort war, an dem Szenen für die aktuelle Episode der Kriminalfilmreihe „Polizeiruf 110“ gedreht worden waren. Und dass der Film am kommenden Sonntag, 30. Oktober, in der ARD zu sehen ist.

Einige Westerhäuser hätten immer wieder gefragt, wann der Krimi denn nun endlich ausgestrahlt wird, berichtet Ladeninhaber Carlo König. Die mehrtägigen Dreharbeiten sind immerhin schon ein Jahr her, und zig Leute haben sie mitbekommen. Das Ausstrahlungsdatum war damals nicht festgelegt, er wusste es auch bis vor Kurzem noch nicht. Aber als Königs Frau den Termin online entdeckt hat, ließ er das blaue Schild anfertigen, um zu informieren – und natürlich auch, um etwas Werbung für das Geschäft zu machen.

Michelsen in Westerhausen

In dessen Räumen und auf dem Hof drängelten sich rund um den 20. Oktober 2021 Schauspieler wie Claudia Michelsen (Hauptkommissarin Doreen Brasch) und Hermann Beyer, Kameraleute, Tontechniker und andere Produktionsmitarbeiter sowie noch viele weitere Menschen im Hintergrund.

Der erste Kontakt war bereits im August, wie König berichtet. Eine Frau kam ins Geschäft, die als Location Scout – diese finden Drehorte für Film- und Fotoproduktionen – arbeitet. Sie hatte aus dem Buch „Glückorte im Harz“ von dem urigen Laden für Antikes und Rares erfahren. Wofür sie auf der Suche war, sagte sie nicht, aber sie hatte offenbar eine ganz genaue Vorstellung, machte Fotos von den Räumen im Erd- und Obergeschoss.

Eine Woche später klingelte Königs Telefon: Ein Team wollte sich vor Ort umsehen. Er musste schon etwas überredet werden, um zuzusagen. Schlussendlich kam ein gutes Dutzend Menschen zur Vorbesichtigung. Sie waren angetan – der passende Drehort für die Polizeiruf-Folge „Hexen brennen“ war gefunden. Eine gute Woche im vergangenen Oktober wuselten Filmemacher und andere in und um den Antikladen herum: drei Tage für den Aufbau, drei Drehtage und zwei Tage für den Abbau.

„Wie in Hollywood„

Beim MZ-Besuch führt Carlo König durch die Räume. Hier vor dem Verkaufstresen wartete zum Beispiel Claudia Michelsen auf ihren Einsatz, dort neben der Treppe war die Regie untergebracht, das Ticken dieser alten Wanduhr haben die Ton-Leute extra aufgenommen, die schwarze Hexen-Silhouette und das Plakat für eine fiktive Veranstaltung an der Wand stammen noch von den Dreharbeiten. Nach diesen wurden Dekorationen und verwendete Utensilien ansonsten aber wieder mitgenommen.

Ein Raum im Erdgeschoss diente als Hexenladen, in den Schränke und ein Tresen gestellt wurden. Oben gestaltete das Team ein „mystisches Zimmer“, wie König es beschreibt, in dem eine Nebelmaschine zum Einsatz kam. Dazu passen die alten Holzbalken des Hauses.

Der Antik-Laden „Oll is Toll“ in Westerhausen. Gedreht wurde in den Räumen, außen erinnert ein Schild. Foto: K. Sonnemann

Hier verlegten die Experten Schienen für Kamerafahrten – „wie in Hollywood“. Und damit Technik und die Beteiligten auch sicher waren, wurde zuvor ein hiesiger Bauingenieur beauftragt, sich die Statik anzuschauen.

Überhaupt hätten manche vor Ort von der Produktion ein wenig profitiert: König zählt einen Bäcker und ein Restaurant auf, in dem die Crews aß, einen Laden, in dem Kürbisse für die Dekoration gekauft wurden. Er vermittelte auch den Kontakt zu den Eigentümern des ehemaligen Sportplatzes. Dort parkten Trucks, wurde das Catering aufgebaut, bekamen die Darsteller ihre Kostüme. Gegenüber auf Königs Hof standen Zelte, gingen die Schauspieler ihren Text noch einmal durch.

Details und Gelassenheit

Carlo König ist immer noch begeistert von allen, die dabei waren. Die Darsteller, die Szenen mehrfach wiederholten, wenn die Klappe fiel und es hieß „Noch mal zurück“. Die Menschen hinter den Kulissen, die stets gelassen blieben – „es ist alles lösbar“. Die Leute, die auf Details achteten: Wie liegen die Haare in welche Szene, wie viele Knöpfe der Kleidung sind geschlossen, wie ist der Schal gebunden?

Ein Drehtag dauerte zehn Stunden und mehr, berichtet König. Aus dem ganzen Material, das in seinem Laden aufgenommen wurde, sollen es am Ende rund 15 Minuten in den Film geschafft haben – fünf Minuten pro Drehtag kommen bei einer solchen Produktion heraus, hat man ihm gesagt. Darauf ist er gespannt: Am Sonntag will er sich mit Familie und Freunden den Krimi anschauen.

Von außen wird das Westerhäuser Gebäude nicht zu sehen sein – diese Aufnahmen für den Hexen-Laden entstanden in Osterwieck. Darum ist es schön, dass das blaue Schild mit den neongelben Streifen seinen Laden sichtbar ziert.

Zum Inhalt: Nach Halloween wird in Thalrode eine verbrannte und zu Tode gefolterte Frau gefunden. Bei den folgenden Ermittlungen, die Hauptkommissarin Doreen Brasch an einen durchaus mystischen Ort am Fuße des Brockens führen, begegnet sie Hexen jeglicher Art. Die Polizeiruf-Folge wird am Sonntag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD gesendet.

Informationen zum Antik-Laden - in dem auch Requisiten für Film- und Fotoproduktionen ausgeliehen werden können - finden Interessierte hier: http://www.fundus-harz.de/