Rundkappenspringer lassen Halbkugeln am Himmel über Ballenstedt fliegen

Ballenstedt/MZ - Das dünne grüne Nylongewebe, das sich in der Luft zu einem halbkugelförmigen Schirm aufbläht, ist zu einem schmalen Stoffstreifen zusammengeschüttet und liegt mit den Seilen in einer schnurgeraden Linie. Torbjörn Ferndahl beginnt, alles in einen sogenannten D-bag zu verstauen. „Wir sind schon einmal gesprungen, jetzt packen wir unsere Schirme wieder“, erklärt Stefan Fogelström. Ferndahl und Fogelström sind zwei von insgesamt zehn Schweden, die derzeit beim Rundkappentreffen auf dem Flugplatz in Ballenstedt dabei sind. „Wir sind ehemalige Soldaten“, erklärt Fogelström.