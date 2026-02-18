Artenschutz in Harzer Lost Place Fledermäuse machen Lost Place zum Mega-Quartier

Seit Jahrzehnten steht das ehemalige Fritz-Heckert-Heim bei Gernrode leer - und wurde zum größten bekannten Winterquartier für Zwergfledermäuse in der Region. Mehr als 200 Tiere nutzen das marode Gebäude, das sie als riesiges Felsmassiv wahrnehmen. Jetzt soll der Lost Place wiederbelebt werden, und das ruft den Arbeitskreis Fledermausschutz auf den Plan.