Artenschutz in Harzer Lost Place Fledermäuse machen Lost Place zum Mega-Quartier
Seit Jahrzehnten steht das ehemalige Fritz-Heckert-Heim bei Gernrode leer - und wurde zum größten bekannten Winterquartier für Zwergfledermäuse in der Region. Mehr als 200 Tiere nutzen das marode Gebäude, das sie als riesiges Felsmassiv wahrnehmen. Jetzt soll der Lost Place wiederbelebt werden, und das ruft den Arbeitskreis Fledermausschutz auf den Plan.
18.02.2026, 07:00
Gernrode/MZ. - Der Nabu nennt den Harz einen Hotspot für Fledermausvielfalt in Norddeutschland: „21 der 25 in Deutschland vorkommenden Arten wurden hier nachgewiesen“, betont der Naturschutzbund und verweist auf die vielen Höhlen und ehemaligen Bergwerke. Aber nicht nur sie bieten den Tieren idealen Lebensraum. Fledermäuse lieben Lost Places.