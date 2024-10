Das AktiVita-Fitnessstudio in Harzgerode wird zum Jahresende geschlossen. Was die die Gründe dafür sind und welche Möglichkeit die Mitglieder jetzt haben.

Harzgerode/MZ. - Das AktiVita Sport- und Gesundheitszentrum am Schlossberg in Harzgerode schließt zum Ende des Jahres. In dieser Woche sind die Mitglieder informiert worden. „Wir müssen jetzt die Konsequenzen ziehen“, sagt Geschäftsführer Ronny Denks, „es hat sich gezeigt, dass der Standort wirtschaftlich nicht tragbar ist. Es trainieren zu wenig Leute dort. Bisher hat jeder Monat viel Geld gekostet.“