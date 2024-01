Die Feuerwehr Straßberg hat ein Medienteam. Das steckt viel Arbeit in Online-Auftritt und Social-Media-Präsenz, ist damit aber gar nicht auf Likes aus, sondern auf Mitgliedersuche.

Feuerwehr präsentiert sich auf Youtube, Tiktok & Co.:

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strassberg/MZ. - Sie löschen, retten, bergen, schützen. Aber manchmal, da tanzen sie auch, knoten Knoten oder spielen mit dem hydraulischen Rettungsgerät Jenga. Da möchte selbst der Weihnachtsmann zur Feuerwehr. Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zeigen die Feuerwehrleute aus Straßberg seit einigen Monaten die verschiedenen Facetten des Feuerwehrdaseins – zwischen Einsatzernst und Spaß an der Gemeinschaft. Dabei geht es nicht um Klicks, Likes und Kommentare, wohl aber um Follower. Allerdings im echten Leben. „Wir haben hier ein absolutes Problem mit der Mitgliedergewinnung. Wenn die Feuerwehr Straßberg in zehn Jahren geschlossen wird, weil wir keine Leute haben, will ich mir nicht nachsagen lassen, nicht alles versucht zu haben“, sagt Ortswehrleiter Sebastian Gorsler.