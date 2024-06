Quedlinburg/MZ. - Konzerte, eine Ausstellung und ein Kunstkurs - so vielfältig, wie das kulturelle Angebot in St. Blasii in Quedlinburg ist, so vielfältig soll das Jubiläum der städtischen Kulturkirche auch gefeiert werden. Jahrzehntelang ungenutzt, hatte die evangelische Kirchengemeinde der Stadt die Kirche 1991 zur kulturellen Nutzung übergeben, und nachdem ab 1992 mit Geld der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Restaurierungsarbeiten erfolgten, konnte das barocke Gebäude 1994 wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist inzwischen 30 Jahre her.

