Familienleben in Sachsen-Anhalt Sicher unterwegs mit Rolli: Schulung der besonderen Art für Senioren in Quedlinburg

Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Lesern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Ein Thema dabei ist auch die Mobilität. Welches besondere Angebot für Senioren am Awo-Familien- und Pflegezentrum in Quedlinburg organisiert worden ist.