Klimaneutraler Harz Falkenstein/Harz sucht Lösungen für bezahlbare Energieversorgung

Wie soll klimaneutrales Heizen in ländlichen Gebieten funktionieren? Die Stadt Falkenstein mit ihren sieben Ortsteilen will das jetzt prüfen lassen. Für den Startschuss zur kommunalen Wärmeplanung braucht sie aber noch ein Okay aus ihrer Nachbarkommune.