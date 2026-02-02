Im Theater „Fairytale“ wird die Erfolgsgeschichte des Thale-Musicals „Walpurga“ fortgeschrieben – dank einer neuen Struktur im Verein Kultur und Kunst. Mit Maik Fye übernimmt erstmals ein hauptamtlicher Geschäftsführer die organisatorische Verantwortung und entlastet das Ensemble spürbar.

Maik Fye ist der neue Geschäftsführer des Vereins Kultur und Kunst Thale, zu dem das Theater „Fairytale“ gehört. Der „Störtebeker“-Fan freut sich, dass mit „Walpurga“ ein Stück mit Eventcharakter im Harzer Bergtheater etabliert werden könnte.

Thale/MZ. - Das Thale-Musical „Walpurga“ – es wurde fürs Harzer Bergtheater verfasst und wird nur hier gezeigt – ist eine große Nummer geworden: mit mehreren Auszeichnungen und einer großen Nachfrage nach weiteren Aufführungen und einem Nachfolge-Stück. Dass es nach 2025 weitergehen soll, wollten viele, machten sich jedoch über das „Wie“ keine Gedanken. Denn es waren die Ehrenamtlichen des Theaters „Fairytale“, die in ihrer Freizeit das professionelle Musical veranstaltet haben. Damit dieses auch 2026 auf die Bühne kommen kann, hat der Verein Kultur und Kunst Thale, zu dem „Fairytale“ gehört, eine neue Struktur geschaffen.