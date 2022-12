Fahrzeug mit vielen Extras: Gernröder Wehr stellt neue Technik in Dienst

Gernrode/MZ - Es dürfte nicht allzu häufig sein, dass bei einer Ortswehr innerhalb eines Jahres gleich zwei Mal ein Einsatzfahrzeug in den Dienst gestellt wird. Für die freiwillige Feuerwehr in Gernrode ist genau das in diesem Jahr erfolgt. So wurde im Mai ein Drehleiter-Fahrzeug übergeben; das vorherige war bei einem Brand schwer beschädigt worden. Am Freitagabend nun konnte sehr zur Freude der Kameraden ein weiteres Fahrzeug in den Dienst gestellt werden.