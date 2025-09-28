„Auf Achse“ Jeannine Kampe erfüllt sich Traum: Eigene Fahrschule in Harzgerode eröffnet
Nach 17 Jahren wollte Jeannine Kampe was anderes machen, tauschte den Schreibtisch in der elterlichen Spedition gegen den Platz auf dem Beifahrersitz – als Fahrlehrerin. Warum, was sie vorhat und wie ihr Mann sie dabei unterstützt.
Aktualisiert: 29.09.2025, 13:46
Harzgerode/MZ. - Harzgerode bekommt eine neue Fahrschule. 17 Jahre arbeitete Jeannine Kampe, gelernte Bürokauffrau, in der Spedition ihrer Eltern. Dann stand ihr der Kopf nach einer Veränderung: „Ich hatte einfach Bock, was anderes zu machen“, sagt die 43-Jährige. Ihr Bruder übernahm die Spedition. Sie startete als Fahrlehrerin durch, arbeitete zuletzt für eine Ballenstedter Fahrschule. Und am 1. Oktober eröffnet sie ihre eigene.