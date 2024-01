Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft in Gernrode möchte an der Naturbahn – hier ein Foto von der Einweihung im September 2008 – Rekonstruktionsarbeiten umsetzen.

Gernrode/MZ. - Sie ist über Jahre intensiv genutzt worden, was auch Spuren hinterlassen hat: die Natur-BMX-Bahn in Gernrode. Gemeinsam mit Eltern und Unterstützung eines Bauunternehmens möchte die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Gernrode“ im Ortschaftsrat Gernrode nun Rekonstruktionsarbeiten an der Anlage umsetzen. Dafür hat Fraktionsvorsitzender Detlef Kunze einen Antrag in den Rat eingebracht, dass diese Arbeiten durch die Stadt mit 8.500 Euro unterstützt werden.