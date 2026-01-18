Soziokulturelles Zentrum Athina Erzählcafé, Workshops, Sommerfest: Verein aus Harzgerode startet in Veranstaltungsjahr
Der in Harzgerode ansässige Verein Soziokulturelles Zentrum Athina setzt im ersten Halbjahr wieder auf eine Mischung aus Kunst und Kultur. Welche Termine schon im Veranstaltungskalender stehen.
Aktualisiert: 19.01.2026, 08:11
Harzgerode/MZ. - Der Harzgeröder Verein Soziokulturelles Zentrum Athina startet in ein neues Veranstaltungsjahr. „Wir sind befeuert durch das letzte Jahr, weil es so vorangegangen ist“, sagt Solveig Feldmeier, die Vereinsvorsitzende.