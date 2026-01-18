Soziokulturelles Zentrum Athina Erzählcafé, Workshops, Sommerfest: Verein aus Harzgerode startet in Veranstaltungsjahr

Der in Harzgerode ansässige Verein Soziokulturelles Zentrum Athina setzt im ersten Halbjahr wieder auf eine Mischung aus Kunst und Kultur. Welche Termine schon im Veranstaltungskalender stehen.