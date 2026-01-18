weather heiter
  4. Soziokulturelles Zentrum Athina: Erzählcafé, Workshops, Sommerfest: Verein aus Harzgerode startet in Veranstaltungsjahr

Der in Harzgerode ansässige Verein Soziokulturelles Zentrum Athina setzt im ersten Halbjahr wieder auf eine Mischung aus Kunst und Kultur. Welche Termine schon im Veranstaltungskalender stehen.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 19.01.2026, 08:11
Das Paul-Bartsch-Trio spielt zum Sommerfest des Vereins Soziokulturelles Zentrum Athina.
Harzgerode/MZ. - Der Harzgeröder Verein Soziokulturelles Zentrum Athina startet in ein neues Veranstaltungsjahr. „Wir sind befeuert durch das letzte Jahr, weil es so vorangegangen ist“, sagt Solveig Feldmeier, die Vereinsvorsitzende.