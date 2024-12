Die ersten Wohnungen der neuen Anlage für betreutes Wohnen sind fertig. Auf dem Grundstück der früheren Oberschule in Hedersleben entsteht außerdem eine Tagespflege. Wann diese öffnet und wie viele Plätze angeboten werden.

Blick aus einer Glastür der zukünftigen Tagespflege in Hedersleben: Vor dieser entsteht noch eine überdachte Terrasse. Zum Innenhof ausgerichtet sind ebenfalls die Terrassen der insgesamt 15 Wohnungen, die in drei eingeschössigen Gebäuden entstanden sind.

Hedersleben/MZ. - Bald ziehen die ersten Mieter in die Wohnanlage in Hedersleben ein: Auf dem Gelände der früheren POS am Ortsrand sind im Laufe dieses Jahres vier Gebäude entstanden – drei mit jeweils fünf Reihenhauswohnungen für betreutes Wohnen und eine zukünftige Tagespflege.