Die Stadt Harzgerode dreht die Heizung in der Ernst-Bremmel-Halle wieder auf. Wie viel Energiekosten sie gespart hat und welche Modernisierung für das kommende Jahr geplant ist.

Ernst-Bremmel-Halle in Harzgerode

Um Energiekosten zu sparen, floss in der Ernst-Bremmel-Halle in Harzgerode lange kein warmes Wasser.

Harzgerode/MZ. - In der Energiekrise musste gespart werden. Deshalb wurde in der Ernst-Bremmel-Halle in Harzgerode schon vor Längerem die Heizung abgedreht - und mit ihr das warme Wasser. Warm duschen nach dem Training war damit passé, aber auch Händewaschen mit warmem Wasser.