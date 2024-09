Ausgezeichneter Laden: Was Buchhandlung Gebecke aus Quedlinburg so besonders macht

Ernst Ulrich und Ursula Jürgens haben aus den Händen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (l.) den Deutschen Buchhandlungspreis als „Besonders herausragende Buchhandlung“ erhalten: Die Buchhandlung und das Antiquariat Gebecke in Quedlinburg ist erneut ein „Ausgezeichneter Ort der Kultur“.

Quedlinburg/MZ. - Raumhoch sind die Holzregale, in denen Belletristik, Reise- und Bildbände, Ratgeber, Kinder- und Jugendbücher, Regionalgeschichtliches oder Antiquarisches Buchrücken an Buchrücken stehen. 1881 durch Wilhelm Gebecke als Buchhandlung und Leihbibliothek gegründet, gibt es die Buchhandlung und das Antiquariat Gebecke in Quedlinburg seit mehr als 140 Jahren.