Die Adventsstadt Quedlinburg im Harz startet in der kommenden Woche. Welche besonderen Aktionen der Händler es in der Innenstadt gibt.

In der Vorweihnachtszeit starten Händler in der Innenstadt von Quedlinburg besondere Aktionen.

Quedlinburg/MZ. - Die Adventsstadt Quedlinburg lockt in der Vorweihnachtszeit mit Veranstaltungen wie etwa dem Weihnachtsmarkt oder dem Advent in den Höfen – und ebenso mit den lichtergeschmückten Einkaufsstraßen in der Innenstadt. In diesen wird es in diesem Jahr eine neue Aktion geben.