Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß bei Münchenhof

Am Dienstag wurde ein 72-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 79 leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Mann mit einem Pkw Skoda die B 79 aus Richtung Halberstadt kommend in Richtung Quedlinburg. Gegen 9.55 Uhr geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in der Ortslage Münchenhof auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Crafter zusammen.

Der Skoda kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte sich der 72-Jährige leicht, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Die beiden Insassen im Transporter blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 79 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Straßenabschnitt bis ca. 12 Uhr teilweise voll gesperrt werden.