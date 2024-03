Die Evangelische Stiftung Neinstedt hat zwei weitere Wohnhäuser im Jacobsgarten in Gernrode gebaut. Monika und Klaus Okesson sind als Erste eingezogen. Was sie dazu bewogen hat.

Gernrode/MZ. - „Es war echt ein Glücksfall für uns“, sagt Klaus Okesson. Kürzlich hat die Evangelische Stiftung Neinstedt den zweiten Bauabschnitt ihres Wohnprojekts im Jacobsgarten in Gernrode fertiggestellt, mit dem noch einmal 38 Wohnungen für Menschen mit Betreuungsbedarf in zwei weiteren Häusern entstanden sind. Und Klaus Okesson und seine Frau Monika waren die Ersten, die in eine dieser neuen Wohnungen eingezogen sind. „Wir fühlen uns wohl“, sagt der 81-Jährige. Auch wenn es für sie, die 40 Jahre in ihrem Eigenheim in Gernrode gewohnt hätten, eine „gewaltige Umstellung“ sei. „Aber es ist schmerzlindernd, dass man eine solche Wohnung beziehen kann“, sagt Klaus Okesson.