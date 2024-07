Lars Kollmann ist neuer Ortsbürgermeister der Stadt Gernrode im Harz. Was ihm vor seiner Kandidatur wichtig war zu klären und was ihm bei seiner neuen Aufgabe wichtig ist.

Ehrenamt mit Anspruch: Was Ortsbürgermeister von Gernrode wichtig ist

Gernrode/MZ. - Der Ortsbürgermeister ist Vorsitzender des Ortschaftsrates, legt die Tagesordnung für dessen Sitzungen fest, beruft sie ein und leitet diese. So steht es in der Ortschaftsverfassung, sagt Lars Kollmann (FDP). Mehr sei nicht zu tun. „Aber das ist nicht mein Anspruch, und das ist auch nicht der Anspruch, den die Gernröder an ihren Ortsbürgermeister haben.“